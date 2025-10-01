CBF revela calendário de 2026 com Brasileirão em janeiro e nova Copa Sul-Sudeste; veja detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta quarta-feira, 1º, o novo calendário do futebol brasileiro, que entrará em vigor para o próximo quadriênio entre 2026 e 2029. Entre as principais novidades estão a final da Copa do Brasil em jogo único em dezembro, com sede a ser definida pela entidade, e o início do Campeonato Brasileiro em janeiro - o que fará com que as equipes disputem a competição simultaneamente aos Estaduais.

O novo calendário faz com que o Brasileirão passe a ser disputado entre janeiro e dezembro de cada temporada. Em 2026, terá início em 28 de janeiro e se encerra em 2 de dezembro. Isso fará com que os Estaduais sejam reduzidos, com um limite de 11 datas. O Estadão revelou que a Federação Paulista de Futebol (FPF) já trabalha com esse novo formato e estuda a possibilidade de replicar o modelo da Champions League para o Estadual, com uma primeira fase disputada por pontos corridos.

As mudanças no calendário, segundo a CBF, se devem a um excesso de jogos disputados pelos principais clubes da Série A - sete equipes chegaram a entrar em campo mais de 70 vezes na última temporada - e a apenas 14% dos clubes filiados à entidade terem um calendário nacional ao longo do ano.

A Copa do Brasil também será reformulada a partir da próxima temporada. As cinco primeiras fases serão disputadas em jogo único e as equipes da série A entrarão a partir da quinta rodada. Oitavas, quartas e semifinais mantém o modelo de ida e volta.

A principal mudança será a final a ser disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, no encerramento da temporada do futebol brasileiro, em sede a ser definida pela entidade - em que será considerada a capacidade das cidades a receberem a decisão. Também terá um aumento de 92 para 126 clubes em 2026 e 128 a partir de 2027.

Tanto Copa do Brasil, como do Brasileirão, passam a se assemelhar a modelos do futebol europeu, como na Inglaterra. No caso da Copa, a competição passará a ter 14 datas e um aumento no número de partidas, com 155 até 2029.

TORNEIOS REGIONAIS E NOVA COPA SUL-SUDESTE

Outra novidade com este calendário reformulado é a confirmação dos Campeonato Regionais, como a Copa do Nordeste e Verde. Além disso, a CBF terá, a partir da próxima temporada, a criação da Copa Sul-Sudeste, que será disputada entre março e junho, em um máximo de dez datas. O mesmo vale para os demais regionais. A nova competição contará com até dois clubes de cada Estado das respectivas e regiões.

Clubes classificados em competições da Conmebol - Copa Sul-Americana e Libertadores - não disputam os torneios regionais da CBF. No caso da Copa Verde, na prática, a CBF recria as Copas Norte e Centro-Oeste, com os campeões de cada "conferência", termo utilizado pela entidade, se enfrentando na decisão.

Os campeões da Copa Verde, Norte e Nordeste garantem vaga à terceira fase da Copa do Brasil. Em números gerais, as novidades no calendário preveem um aumento de 82 vagas nas competições e 26% a mais de clubes com divisões a partir de 2026, com todas as federações incluídas em competições regionais.

Vale ressaltar que, na Copa Sul-Sudeste, os representantes serão dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Espírito Santo, localizado na região Sudeste, disputará a Copa Verde a partir da próxima temporada.

PAUSA NAS COPAS DO MUNDO E DATA FIFA

A CBF garantiu que, com as Copas do Mundo masculina e feminina nas duas próximas temporadas, o calendário do futebol brasileiro terá uma pausa para as competições entre seleções. Ainda, Copa América em 2028 e variações no intervalo das competições entre seleções podem fazer com que a CBF faça leves adequações no calendário, como garantiu Júlio Avelar, diretor de competições da entidade.

Samir Xaud, presidente da CBF, também revelou que, em novembro, terá o anúncio das novas regras de sustentabilidade das finanças dos clubes brasileiros - o fair play financeiro. O impedimento semiautomático, outro pedido dos clubes, terá seus estudos finalizados em breve e uma possível implementação a partir da próxima temporada.

Para 2027, a expectativa é de que a CBF também consiga um maior intervalo entre as partidas das seleções nas Datas Fifa e o retorno das competições nacionais. Isso não ocorrerá em 2026 em função da Copa do Mundo, que exige uma pausa maior nos campeonatos.

MUDANÇAS NAS SÉRIES C E D

O planejamento da CBF responde a uma demanda dos clubes de divisões inferiores, com o aumento do número de vagas nas séries C e D. Até 2028, a terceira divisão passará a ter 28 clubes, enquanto a última divisão nacional terá um salto de 64 para 96 times por temporada.

Além disso, seis equipes ascenderão da Série D à C. O início de ambas as competições será em abril, com término previsto para setembro. As mudanças, segundo a entidade, promoverão uma maior inclusão nacional dos clubes ao calendário nacional.

COMO SERÃO DEFINIDAS AS VAGAS DA COPA DO BRASIL?

20 vagas para os clubes da Série A

4 vagas para os campeões da Copa do Nordeste, Série C e Série D

102 vagas para as competições Estaduais, seguindo o ranqueamento das Federações em 2026

CONFIRA OS DETALHES DO NOVO CALENDÁRIO DA CBF

- Campeonato Brasileiro: de 28/01 a 02/12, formato mantido

- Série B: início em 21 de março e término e 28 de novembro

- Séries C e D: início em 5 de abril, aumento no número de clubes e novo formato

- Copa do Brasil: início em 18 de fevereiro; final em jogo único em 06/12, no encerramento da temporada. 126 em 2026 e 128 a partir de 2027

- Estaduais: início em 11/01, com um máximo de 11 datas; finais em março

- Copa Sul-Sudeste: 12 clubes, entre março e junho, com até dez datas

- Copa do Nordeste: 20 clubes, entre março e junho, com até dez datas

- Copa Verde: 24 clubes, com "conferências" da Copa Norte e Centro Oeste, entre março e junho, com até dez datas