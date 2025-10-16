CBF oficializa e detalha amistosos com Senegal e Tunísia, adversários de Copa do Mundo

Já era sabido que o Brasil enfrentaria seleções africanas na última data Fifa do ano, agendada para meados de novembro. Mas havia a possibilidade de Senegal não ser uma das rivais caso não se garantisse diretamente à Copa do Mundo de 2026. Vaga confirmada, amistoso agendado. A outra adversária será a Tunísia, atendendo ao pedido de Carlo Ancelotti de enfrentar quem estará nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México em 2026.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esperou pela confirmação da vaga de Senegal para oficializar o amistoso. Com a Tunísia, melhor disparada das Eliminatórias Africanas, o encontro já estava definido. A entidade aproveitou para detalhar horário e local das partidas.

"A seleção brasileira fechará o ano de 2025 com dois amistosos na Europa, em novembro. No dia 15, enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, encara a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília)", desmembrou a CBF.

O Brasil ganhou da Coreia do Sul por 5 a 0 e foi surpreendido pelo Japão, levando a virada por 3 a 2, nessa recente Data Fifa. Ambas estarão na Copa e Ancelotti já havia utilizado o confronto de Tóquio para observar o elenco. O treinador vai utilizar os embates com os africanos para os "últimos testes" na seleção. O italiano confirmou que nos amistosos de março utilizará somente os jogadores definidos para estarem no Mundial.

Desta maneira, estar na próxima convocação terá um peso enorme para quem sonha em estar em campo na busca do hexacampeonato. Ancelotti já tem dois terços de seus escolhidos, mas a seleção ainda conta com vagas abertas em todos os setores, o que deixa a disputa aberta pela vaga de terceiro goleiro, nas laterais e defesa e, sobretudo, no ataque, com acirrada disputa e novos nomes se destacando a cada dia.