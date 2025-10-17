CBF define o árbitro Wilton Pereira Sampaio para 'decisão' entre Flamengo x Palmeiras

Depois de muito polêmica com os homens do apito nas últimas rodadas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu escalar um árbitro de alto quilate para o aguardado jogo entre o líder Palmeiras e o vice Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Wilton Pereira Sampaio foi o escolhido da entidade.

O goiano está entre os melhores do País e tem enorme histórico apitando jogos de ambas as equipes. De acordo com o site transfermarkt, em partidas do Flamengo com Wilton Pereira no comando foram 27 vitórias, 10 empates e 10 derrotas (64,5% de aproveitamento). Já com o Palmeiras são 21 vitórias, 14 empates e 16 derrotas (50,3%).

A escolha de peso, contudo, não agradou aos torcedores palmeirenses. Assim que saiu a confirmação da escolha, muitos mostraram revolta nas redes sociais e reclamaram da escolha do "maior árbitro caseiro" do Brasil.

Aproveitaram para listar não apenas problemas do clube com ele na arbitragem, como ainda sugeriram "ajuda" ao Flamengo na visita ao Corinthians (virada por 2 a 1), com o segundo gol saindo de um lateral invertido, recentemente pelo Brasileirão.