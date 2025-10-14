Catar vence Emirados Árabes Unidos (2-1) e se classifica para Copa de 2026

O Catar garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), com uma vitória em casa por 2 a 1 sobre os Emirados Árabes Unidos, no Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Boualem Khoukhi (49') e Pedro Miguel (74') marcaram os gols da seleção catari, antes de Sultan Adil diminuir para os visitantes nos acréscimos (90'+8).

O pequeno país do Golfo participará pela segunda vez do Mundial, após sediar o torneio em 2022.

O Catar também se junta a Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão como representante da zona asiática na Copa do ano que vem.

Bicampeã da Copa da Ásia (2019 e 2023), a seleção catari buscará melhorar o desempenho da edição anterior do Mundial. Jogando em casa, a equipe teve a pior campanha de um anfitrião na história da competição, perdendo os três jogos da fase de grupos (sete gols sofridos e um marcado).

Os Emirados Árabes Unidos ainda têm chances de classificação. Para isso, terão que disputar um playoff de ida e volta contra Arábia Saudita ou Iraque (Grupo B), que se enfrentam ainda nesta terça-feira, antes irem para uma repescagem intercontinental.