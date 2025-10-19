Casper Ruud é campeão do ATP 250 de Estocolmo

Ruud comemora segunda conquista da temporada. NILS PETTER NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP

O tenista norueguês Casper Ruud, número 12 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Estocolmo neste domingo (19), ao derrotar na final o francês Ugo Humbert (25º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Dominante na partida, Ruud conquista seu 14º título no circuito, o segundo em quadra dura depois do ATP 250 de San Diego em 2022.

— Sinto muito por hoje, Ugo. Acho que fiz o meu melhor jogo do ano contra você — comentou o norueguês de 26 anos após a vitória.

Ruud fechou o primeiro set em 30 minutos, quebrando o serviço de Humbert duas vezes. Na segunda parcial, seguiu o mesmo roteiro: o francês foi quebrado com 2-1 no placar e continuou sofrendo nas devoluções.

Campeão do Masters 1000 de Madrid este ano, Ruud não diminuiu o ritmo e selou a vitória em uma hora e oito minutos de jogo.

Nas duplas, o título ficou com o austríaco Alexander Erler e o estadunidense Robert Galloway, que venceram Vasil Kirkov, também estadunidense, e o holandês Bart Stevens por 6/3 e 6/2.