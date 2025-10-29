Casares se defende e culpa calendário da CBF por São Paulo não jogar mais no MorumBis em 2025

Júlio Casares, presidente do São Paulo, usou as redes sociais nesta quarta-feira para se defender das críticas sobre o fato de o clube não poder usar o MorumBis nesta reta final de Campeonato Brasileiro, já que o estádio vai receber uma série de shows a partir de novembro. Para o dirigente, o culpado de a agremiação não atuar mais em casa em 2025 é a mudança no calendário da CBF.

Em nota, o mandatário afirmou que "no primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro". Ainda segundo o informativo, "o período escolhido era o que menos impactaria nas competições".

A mudança do calendário, segundo Casares, acabou por comprometer toda a estratégia traçada pela diretoria no que diz respeito ao mando de jogos da equipe são-paulina.

"O calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou, e o acordo com a promotora já estava assinado".

Ele destacou ainda que, caso o São Paulo estivesse envolvido na fase semifinal da Libertadores, um planejamento já estava alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no MorumBis.

O presidente reforçou também que, em meio a essa polêmica com o MorumBis, "o futebol é a razão de existir e NUNCA será colocado em segundo em segundo plano pela gestão atual.

O clube terá quatro partidas como mandante nesta reta final do Campeonato Brasileiro e a diretoria confirmou que a Vila Belmiro vai abrigar os quatro confrontos.