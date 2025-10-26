Carlos Vinícius faz três, Grêmio se reabilita e afunda o Juventude no Brasileirão

Com grande atuação de Alysson e um hat-trick de Carlos Vinícius, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo, na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado dá novo ânimo à equipe, que tenta se afastar da zona de rebaixamento, e aprofunda a crise do time de Caxias do Sul.

Carlos Vinícius viveu uma tarde inspirada e mostrou oportunismo de centroavante clássico. O atacante marcou cinco dos seus últimos seis gols em casa e não balançava as redes três vezes em um mesmo jogo desde os tempos de Tottenham, há mais de quatro anos. Saiu ovacionado pela torcida, que respondeu com gritos de "olé" nas arquibancadas.

A vitória também teve peso simbólico. Depois da derrota para o Bahia na rodada anterior, o time reencontrou sua melhor versão diante de um adversário pressionado e desorganizado. Com o resultado, o Grêmio chegou a 39 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento, enquanto o Juventude permaneceu na penúltima colocação, com 26.

Desde o início, o Grêmio mostrou superioridade pelos lados do campo. Alysson e Amuzu criaram as principais jogadas de ataque, com velocidade e intensidade. O Juventude respondeu em chute de Peixoto, defendido por Tiago Volpi, mas pouco ameaçou. A pressão tricolor foi recompensada aos 34 minutos, quando Carlos Vinícius converteu pênalti sofrido por Alysson.

O primeiro tempo foi marcado por excesso de faltas e cartões. O Juventude, nervoso, recebeu cinco amarelos e travou o ritmo do jogo, enquanto o Grêmio manteve a posse, mas encontrou dificuldade para transformar o domínio em gols. A vantagem mínima ao intervalo refletia o controle territorial, não a produção ofensiva.

No retorno do intervalo, o Grêmio manteve a intensidade e resolveu a partida rapidamente. Logo aos dois minutos, Arthur iniciou a jogada, Amuzu cruzou, e Carlos Vinícius finalizou com precisão no canto esquerdo de Jandrei. O segundo gol desorganizou o sistema defensivo do Juventude e abriu caminho para a goleada.

Aos 21, Alysson fez grande jogada individual, invadiu pela esquerda e serviu Carlos Vinícius novamente. Livre na área, o atacante completou com tranquilidade, selando o hat-trick e transformando a vitória em exibição de confiança. O Juventude, sem reação, ainda perdeu Marcos Paulo expulso três minutos depois.

Com um jogador a menos, a equipe visitante limitou-se a evitar um placar mais elástico. O Grêmio administrou o resultado e manteve o controle até o apito final,

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Corinthians no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Juventude pega o Palmeiras, às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 JUVENTUDE

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur Melo (Cuellar) e Edenílson (Cristaldo); Alysson (Pavón), Carlos Vinícius (André) e Amuzu (Aravena). Técnico: Mano Menezes.

JUVENTUDE - Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Jadson (Giovanny), Caíque (Hudson) e Peixoto; Gabriel Taliari, Gilberto (Scatolin) e Rafael Bilu (Ênio).

GOLS - Carlos Vinícius, aos 34 minutos do primeiro tempo, aos dois e aos 22, Igor Formiga, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alysson, Carlos Vinícius e Edenílson (Grêmio); Alan Ruschel, Gabriel Taliari, Giovanny, Jadson, Rafael Bilu e Rodrigo Sam (Juventude)

CARTÃO VERMELHO - Marcos Paulo (Juventude)

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ)

RENDA - R$ 1.681.037,00

PÚBLICO - 32.444 torcedores