Esportes

Entrevista
Notícia

Carlos Simon comenta sobre arbitragem: "Sinto que os caras estão apitando de tamanco, é uma prepotência"

Ex-árbitro de futebol e comentarista da ESPN participou do "Bola nas Costas" nesta quarta-feira (8)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS