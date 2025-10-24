Carlos Miguel sofre mais gols no Palmeiras do que início no Corinthians em meio à crise da zaga

Carlos Miguel foi alçado ao posto de titular do Palmeiras com lesão na mão de Weverton na última semana. Nesse início, o goleiro precisou estrear nos dois jogos mais importantes da equipe na temporada até aqui: "final antecipada" do Brasileirão com o Flamengo e duelo com a LDU pela ida da semifinal da Libertadores. Em meio a problemas defensivos de Abel Ferreira neste ano, o goleiro já superou o número de gols sofridos como reserva no Corinthians.

O goleiro mais caro da história alviverde foi vazado seis vezes nesses dois confrontos - três gols sofridos em cada partida. Entre 2022 e 2023, quando foi reserva de Cássio no Corinthians, ganhou 11 oportunidades, sob o comando de Vítor Pereira, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Foram cinco gols sofridos nesse período, quando ainda brigava pela posição com o goleiro alvinegro.

No ano seguinte, em um momento em que Cássio estava em baixa na temporada, António Oliveira colocou o goleiro campeão mundial na reserva e alçou Carlos Miguel à titularidade. A decisão fez com que Cássio optasse por deixar o clube, em direção ao Cruzeiro. Com o novo goleiro, o Corinthians disputou 14 partidas, com dez gols sofridos. Após esse período, o titular decidiu rumar à Inglaterra, com a ida ao Nottingham Forest.

Esse início de Carlos Miguel, estatisticamente ruim, também tem relação com o momento defensivo do Palmeiras. Desde o Mundial de Clubes, a equipe de Abel Ferreira sofreu 26 gols em 24 jogos - média superior a um por jogo. No primeiro semestre, em comparação, a defesa foi vazada 23 vezes em 35 partidas.

"O trabalho e a dedicação vêm de anos. Mas, claro, quando cheguei aqui, tive uma dedicação a mais. Estou muito feliz de estar no Palmeiras e pretendo ficar um bom tempo no clube. É o trabalho do dia a dia com o Rogério, com o Thales, com todos os goleiros, nos ajudando. A oportunidade, quando chega, não te avisa uma semana ou três dias antes", afirmou o goleiro, à Palmeiras TV, antes da viagem ao Equador nesta semana.

A tendência é que Carlos Miguel continue como titular, já que Weverton corre contra o tempo para retornar ainda nesta temporada. Contra a LDU, o novo goleiro titular fez importantes defesas e evitou que o Palmeiras retornasse ao Brasil com uma desvantagem ainda maior no placar agregado.

Antes da decisão, o Palmeiras tem compromisso marcado para o domingo, 26, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Allianz Parque, a equipe alviverde encara o Cruzeiro em jogo determinante para a sequência do torneio. Já a LDU descansa no fim de semana e foca na partida de volta, na capital paulista.

NÚMEROS DE CARLOS MIGUEL NO CORINTHIANS:

2022 - duas partidas, dois gols

2023 - nove partidas, três gols