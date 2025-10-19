Canadense Leylah Fernandez é campeã do WTA 250 de Osaka

Leylah Fernandez e o troféu de Osaka. PAUL MILLER / AFP

A tenista canadense Leylah Fernandez, número 27 do mundo, foi campeã do WTA 250 de Osaka neste domingo (19), ao derrotar na final a tcheca Tereza Valentova, 78ª do mundo.

Fernandez fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 5/7 e 6/3, em duas horas e 13 minutos.

Este é o segundo título da canadense de 23 anos nesta temporada, depois da vitória no WTA 500 de Washingon, em julho. No total, ela já levantou cinco troféus no circuito e na atualização do ranking, na segunda-feira (20), ela será a número 22.

Contra a jovem Valentova, de 18 anos, Fernandez se impôs grande intensidade no primeiro set e se impôs rapidamente com um 6-0.

A tcheca, que saiu do qualifying e disputava sua primeira final, reagiu na segunda parcial, mas depois a canadense, finalista do US Open em 2021, fez valer sua experiência para selar a vitória e ficar com o título.

— Você jogou de uma forma incrível e foi uma semana maravilhosa para você. Tenho certeza de que verei você em muitas outras finais como esta —declarou Fernandez sobre Valentova, que vai escalar 20 colocações na classificação mundial.