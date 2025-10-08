Esportes

Gravados na memória
Notícia

Campeões do Mr. Olympia: veja a lista de todos os vencedores da história do torneio

Ronnie Coleman, Lee Haney e Arnold Schwarzenegger estão entre os atletas ganhadores da principal categoria do fisiculturismo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS