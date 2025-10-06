Campeão olímpico confirma favoritismo e vence BMX Park Internacional 

Argentino comemora vitória. Vítor Vidal / BMX Park Internacional 2025/Divulgação

A cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, foi palco de duas provas de ciclismo BMX Park e teve como grande vencedor o atual campeão olímpico, o argentino José Torres Gil, conhecido por Maligno.

O medalhista de ouro em Paris 2024 ganhou a Copa Internacional, etapa oficial válida pelo ranking da União Ciclística Internacional (UCI) na classe C1 e somou pontos na corrida olímpica rumo aos Jogos de Los Angeles 2028.

Nesta disputa, ele somou 90,0 pontos, seguido pelo colombiano Luis Rincón, com 85,00, e pelos brasileiro Felipe Manerim, terceiro com 84,67, e Gustavo Oliveira, o Bala Loka, que terminou na quarta posição, com 84,00.

Já no BMX Park Internacional, que foi disputado por oito competidores em formato de final direta, sem vlaer para o ranking, onde cada atleta realizando duas apresentações, Maligno venceu após uma apresentação impecável, garantindo a nota 89,67 ainda na primeira volta, e ganhando o duelo com Bala Loka, segundo com 88,00. A terceira colocação ficou com Luis Rincón, com 84,00.

— Estou muito feliz com o resultado e com o apoio da torcida. Mas o melhor de tudo foi que todos terminaram bem a competição e sem lesões. Isso é o que vale mais — comentou Torres Gil, que é filho de argentinos, mas que nasceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e só passou a residir na Argentina aos 11 anos.

Feminino