Campeão e vice da temporada passada começam com vitória na Superliga feminina de vôlei

Bianca Cugno comemora vitória no Rio.

Atual campeão da Superliga feminina, o Osasco Vôlei começou com vitória a edição 2025/2026. No Rio de Janeiro, o time paulista derrotou o estreante Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 2, parciais de 24/26, 25/17, 25/16, 22/25 e 15/9, após em 2h25min de partida.

O grande nome da partida foi a oposta argentina Bianca Cugno, recém chegada e que fez seu segundo jogo pelo clube. Com 34 pontos no ataque, dois de saque e um de bloqueio, ela foi eleita a principal jogadora em quadra e ganhou o troféu VivaVôlei.

— Estou feliz pela estreia e pela vitória. Não foi uma partida fácil, mas o importante é que o time está unido e demos o nosso máximo para nos superar em quadra — disse a argentina, que também havia sido destaque na conquista da Supercopa Brasil.

Outras quatro jogadoras também tiveram atuações decisivas para Osasco. A ponta estadunidense Caitie Baird, que marcou 15 vezes; a central Larissa, que fez 11; e a ponteira Maira e meio de rede Mayhara, que fizeram 10 pontos, cada.

Sesi-Bauru vira contra estreante

Nia Reed (D) foi a melhor em quadra. Felipe Wiira / Divulgação/Sesi-SP

Vice-campeão da última Superliga, o Sesi-Bauru começou com vitória. Em casa, fez 3 sets a 1, contra o Renasce-Sorocaba, que disputa o torneio pela primeira vez.

As parciais foram de 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20, para a equipe dirigida por Henrique Modenesi, após 2h07min de jogo.

A partida marcou a estreia da levantadora Claudinha, que voltou às quadras após o nascimento de sua filha, Maria Eduarda. A campeã olímpica em Londres-2012 fez uma pausa na carreira na última temporada para se dedicar à maternidade.

Nia Reed foi eleita a melhor jogadora da partida e recebeu o troféu VivaVôlei. A oposta estadunidense marcou 20 pontos e foi a maior pontuadora, seguida pela central Diana, que anotou 17, três mais que a ponteira venezuelana Roslandy Acosta.



