Calleri avança na recuperação e inicia transição física no São Paulo

Debaixo de chuva, o São Paulo treinou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, em mais um dia de trabalhos voltados à parte física e técnica. Sem compromissos no fim de semana por conta da Data Fifa, o elenco se prepara para enfrentar o Grêmio, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O destaque do boletim médico divulgado pelo clube é a evolução de Calleri. O atacante encerrou a etapa de fisioterapia após pouco mais de cinco meses de recuperação da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A partir da próxima semana, o argentino iniciará a fase de transição com a preparação física.

A boa notícia contrasta com o longo processo de recuperação de Ryan. O lateral foi operado no fim de julho por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão meniscal no joelho esquerdo. Ele segue em tratamento de fortalecimento e controle motor sob supervisão dos fisioterapeutas.

André Silva também permanece sob cuidados clínicos. O atacante sofreu lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no cruzado anterior do joelho direito, em agosto, e realiza exercícios específicos de fortalecimento e estabilidade. O clube mantém tratamento conservador, sem indicação cirúrgica.

Entre os casos musculares, Luan se recupera de uma lesão no adutor direito, sofrida no fim de setembro. O volante cumpre cronograma de fortalecimento e readaptação física, ainda sem previsão de retorno. O zagueiro Rafael Toloi, por sua vez, apresentou evolução e já realiza trabalhos no gramado.

Onze dias após sofrer lesão na coxa esquerda, Toloi participou de atividades com bola e corrida de alta intensidade nesta sexta-feira. Se mantiver o ritmo de evolução, deve iniciar a transição física na próxima semana, reforçando o sistema defensivo tricolor.