Caio Souza termina em sexto na final das argolas no Mundial de Ginástica Artística

Após a nona posição no individual geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, o brasileiro Caio Souza finalizou em sexto lugar na final das argolas, nesta sexta-feira (24), em Jacarta, na Indonésia.
Quarto atleta a se apresentar, o ginasta de 32 anos recebeu nota final 14.166, com 8.466 de execução e 5.700 de grau de dificuldade.
O resultado é o melhor de Caio em uma final por aparelho, em um Mundial, superando o sétimo lugar nas paralelas em 2021.
A medalha de ouro ficou com o estadunidense Donnell Whittenburg, 31, que obteve a maior conquista da carreira. Último a se apresentar, ele conseguiu 14.700 (8.700 de execução e 6.000 de dificuldade) para garantir o lugar mais alto do pódio.
Whittenburg ultrapassou o até então líder Adem Asil, da Turquia, que foi campeão da prova em 2022, que somou 14.566.
Primeiro colocado nas classificatórias e campeão das argolas na edição 2021 do Mundial, o chinês Lan Xingyu fez 14.500 e levou o bronze.
Chinês leva a melhor no cavalo com alças
A final do cavalo com alças foi vencida pelo chinês Hong Yanming, de 16 anos. Ele somou 14.600, mesma nota do armênio Mamikon Khachatryan, 18, mas levou a melhor na execução, com 9.000 contra 8.800, para ficar com o título.
O estadunidense Patrick Hoopes, que havia conquistado o bronze na última Universíade, repetiu a dose e terminou em terceiro com 14.566.
A surpresa ficou por conta do cazaque Nariman Kurbanov, vice-campeão olímpico em Paris, que ficou apenas em sétimo.
Dobradinha britânica no solo masculino
Na final masculina do solo, uma dobradinha da Grã-Bretanha. Bronze na Olimpíada de Paris, Jake Jarman terminou com nota 14.866 e garantiu o segundo ouro de sua carreira em um Mundial, após ter sido campeão do salto em 2023.
Já Luke Whitehouse, que é o atual tricampeão europeu da prova, terminou 0.200 atrás e ficou com a prata.
O pódio ainda teve filipino Carlos Yulo, atual campeão olímpico, com 14.533.
Melnikova confirma favoritimos no salto
Campeão mundial do individual geral, pela segunda vez, a russa Angelina Melnikova ficou com o ouro do salto sobre a mesa, seu primeiro título mundial em um aparelho.
A ginasta de 25 anos somou 14.466 contra 14.033 da canadense Lia Monica Fontaine, 16, que garantiu a prata. A estadunidense Joscelyn Roberson somou 13.983, na média dos dois saltos a que cada atleta tem direito, e ficou com o bronze.
Kaylia Nemour supera Melnikova nas assimétricas
A final das barras assimétricas foi decidida por apenas 0.066 e a argelina Kaylia Nemour, atual campeã olímpica, ficou com a medalha de ouro, superando Angelina Melnikova, que terminou com a prata.
O pódio ainda teve a chinesa Yang Fanyuwei, que teve média 14.500.