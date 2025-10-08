Cabo Verde ensaia virada épica, é prejudicado por impedimento inexistente e adia vaga à Copa

O terceiro representante africano na Copa do Mundo de 2026 ficou muito perto de ser definido na manhã desta sexta-feira (horário de Brasília). E seria inédito. Um impedimento bastante questionável nos acréscimos impediu que Cabo Verde buscasse virada épica por 4 a 3 na Líbia e se torna-se o 19º garantido na competição com sedes nos Estados Unidos, México, e Canadá. O jogo terminou 3 a 3.

Cabo Verde se juntaria ao Marrocos e à Tunísia, que haviam se garantido na rodada anterior das Eliminatórias Africanas. Mas o impedimento no fim adiou a festa. A equipe partia em contragolpe de quatro jogadores contra um e até chegou a anotar o gol da virada, porém a arbitragem havia paralisado o lance antes.

Com 20 pontos, a seleção agora depende de um triunfo caseiro na segunda-feira diante da lanterna do Grupo D, eSwatini. A disputa é direta com Camarões, que alcançou os 18 pontos com 2 a 0 na casa de Maurício e recebe Angola.

Podendo até se classificar com um empate desde que Camarões não superasse Maurício, o começo do jogo foi desanimador para Cabo Verde, com gol contra de Lopes com somente dois minutos.

O primeiro tempo na Líbia terminou com os donos da casa - precisavam vencer para manter as chances de vaga - em vantagem de 2 a 1 após Arcanjo empatar e Maremi anotar o segundo. O drama de Cabo Verde aumentou quando Al-Shilwi ampliou, na etapa final.

Os visitantes, contudo, esboçaram uma grande reação e diminuíram com Cabral. O jogador de Cabo Verde tentou um lançamento longo, exagerou na força, mas viu a bola passar entre as pernas do goleiro e entrar. Restando oito minutos para o fim, Semedo empatou.