Bruno Samudio pega pênalti, Brasil vence Argentina e conquista torneio de base da Conmebol

Amarelinha conquistou a primeira edição do torneio de forma invicta. @selecaodebase / Instagram / Reprodução

O Brasil sagrou-se campeão da Conmebol Liga Evolução sub-15 nesta segunda-feira (6) ao bater a Argentina, nos pênaltis, em Luque, no Paraguai. O destaque da Amarelina no torneio foi o goleiro Brunino, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno.

Jovem promessa do Botafogo, ele defendeu uma das penalidades dos argentinos na grande final, após empate em 2 a 2 no tempo normal, enquanto os brasileiros acertaram todas as cobranças. Filhos de Fagner, lateral do Cruzeiro, e do ex-zagueiro Miranda também participaram da campanha brasileira.

A Amarelinha conquistou a primeira edição do torneio de forma invicta. Na fase de grupos, venceu Peru e Equador e empatou com Colômbia e Venezuela. Já a Argentina liderou o Grupo Zona Sul, que tinha ainda Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

No domingo (5), o Brasil também ganhou o título da competição na modalidade feminina, derrotando nos pênaltis a Argentina.

O jogo

Allan abriu o placar com um golaço. Ele recebeu a bola na direita, entrou na área e, com seu gingado, enganou o marcador para chutar de esquerda. No segundo tempo, apesar da melhora da Argentina, Lucas Lopes ajeitou a bola entre dois defensores e girou, acertando um chute forte, e ampliando para o Brasil 2 a 0.

Porém, na sequência, a Argentina reagiu e fez dois gols rapidamente, aos 17 e 19, ambos com Bruno Cabral. A partir de então, a partida ficou aberta, com as duas seleções buscando a vitória. O resultado, no entanto, não sofreu mais alterações.