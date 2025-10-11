Bruno Rodrigues volta a marcar após dois anos e se emociona: 'Tudo que eu queria era fazer gol'

Bruno Rodrigues espantou um fantasma neste sábado. O atacante do Palmeiras marcou, de cabeça, o segundo gol da equipe paulista sobre o Juventude, em jogo realizado no Allianz Parque atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão. Com isso, o camisa 11 interrompeu um jejum de dois anos sem balançar as redes.

O jogador de 28 anos viveu um drama depois de dois anos e duas cirurgias nos dois joelhos. Bruno inclusive teve de lidar com a incerteza sobre sua carreira. Não sabia se voltaria aos gramados novamente. Voltou, e marcou.

"Muita resiliência. Foco. Trabalho. Agradeço a todo mundo do clube. Agradecer o grupo, a todos que confiaram em mim. Principalmente a minha esposa, que esteve comigo nos dois anos muito difíceis para mim. Já passou. Agora é focar. Consegui fazer um bom primeiro tempo, tudo que eu queria era fazer gol", declarou o palmeirense no intervalo de partida neste sábado.

Depois, perguntado sobre a concorrência dentro do elenco alviverde, ele respondeu: "É o carinho, respeito que tenho por todos. Sei a hora de brincar e a de cobrar. Só agradecer. Temos mais 11 jogos no Brasileiro para sair com o objetivo. Aos poucos vou ganhando meu espaço."

Este foi o primeiro jogo dele como titular na temporada. Na comemoração, emocionado, Bruno Rodrigues beijou seus joelhos.