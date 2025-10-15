Bruna Takahashi vence canadense e vai em busca de seu primeiro título no Pan de Tênis de Mesa

Bruna é a número 19 do mundo. ITTF Americas / Divulgação

A brasileira Bruna Takahashi, 19ª do ranking mundial, está na final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. A competição está sendo realizada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira (15), a paulista derrotou a canadense Mo Zahng, 45ª do mundo, em uma das semifinais, por 4 a 2, de virada. As parciais foram de 8/11, 11/7, 11/6, 9/11, 11/5 e 11/5, após 43 minutos e meio de partida.

Bruna foi vice-campeã do torneio em quatro oportunidades (2019, 2021, 2023 e 2024) e terminou em terceiro lugar em outras duas vezes (2017 e 2018).

A adversária de Takahashi na decisão será a porto-riquenha Adriana Díaz, 20ª do ranking, que eliminou a estadunidense Lily Zhang (34ª) por 4 a 0 (11/8, 11/8, 11/9 e 11/5). O jogo está marcado para esta quarta às 18h (de Brasília).