Brentford e Liverpool se enfrentam neste sábado (25), às 16h, pela 9ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no Brentford Community Stadium, em Londres.
Escalações para Brentford x Liverpool
Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Van Den Berg, Collins e Hickey; Yarmolyuk, Henderson e Damsgaard; Schade e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews
Liverpool: Mamardashvilli; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, MacAllister, Salah, Wirtz e Gakpo. Ekitiké. Técnico: Arne Slot
Arbitragem para Brentford x Liverpool
Simon Hooper auxiliado por Adrian Holmes e Simon Long. VAR: Chris Kavanagh
Onde assistir a Brentford x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+