Brasília bate o Paulistano e segue 100% no NBB

Brunão foi decisivo para Brasília. Matheus Maranhão / Brasília Basquete/Divulgação

A rodada de quinta-feira (30) do NBB teve mais duas partidas além das derrotas dos gaúchos União Corinthians e Caxias Basquete, que perderam para Brasília Basquete e Basket Osasco.

Em seus ginásio, o Brasília derrotou o Paulistano (SP), por 71 a 54, e manteve os 100% de aproveitamento ao lado dos líderes Flamengo (RJ) e Minas Tênis Clube (MG).

Para conquistar sua terceira vitória na temporada, o time brasiliense contou com 19 pontos do pivô Brunão e mais 10 do armador Lucas Lacerda e do ala-armador Kevin Crescenzi.

Apesar de sofrer a terceira derrota em quatro atuações, o Paulistano teve o cestinha da partida, o ala-armador estadunidense Kaleb Hunter, que marcou 20 pontos.

A primeira de Osasco

Harris foi o cestinha de Osasco. Filippo Ferrari / Rio Claro Basquete/Divulgação

Em um confronto de paulistas, e decidido apenas e definido no segundo final, com uma cesta do armador Felipe Dalaqua, o Basket Osasco venceu o Rio Claro, fora de casa, por 104 a 103, e comemorou sua primeira vitória na temporada.

Com 27 pontos, seis rebotes e cinco assistências, o ala-armador estadunidense Anthony Harris foi o cestinha da partida.

O experiente ala Eddy, 38 anos, marcou 16 pontos para Osasco, enquanto Delaqua terminou com 13, incluindo os dois da vitória.