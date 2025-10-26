Brasília atropela Rio Claro e cola nos líderes do NBB

O Brasília Basquete conquistou sua segunda vitória no NBB e se manteve na cola dos líderes Sesi-Franca (SP), Flamengo (RJ) e Minas Tênis Clube (MG). No sábado (25), o time do Distrito Federal derrotou o Rio Claro (SP) por 109 a 57 e também tem 100% de aproveitamento neste início de temporada.
Com uma grande atuação do pivô Brunão, que anotou um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes, o time brasiliense não deu chances para a equipe paulista e já no intervalo vencia por 18 pontos (53 a 35). A vantagem ainda foi ampliada na reta final e chegou a impressionantes 52 pontos.
Outro destaque foi o armador Lucas Lacerda, que saiu do banco e terminou a partida com 21 pontos e três assistências.
No Rio Claro, Gemadinha fez 15 pontos e foi o cestinha do lanterna do NBB.
Mogi vence a primeira
Estreante na temporada, o Cruzeiro chegou a dar impressão de que poderia vencer a primeira no torneio. Em Belo Horizonte, após dois primeiros períodos iguais e com o placar em 46 a 46, no intervalo, o time mineiro fez um péssimo terceiro quarto e viu o Mogi Basquete (SP) abrir 16 pontos, o que acabou sendo decisivo para o placar final de 103 a 84.
Com cinco jogadores marcando 10 ou mais pontos, a equipe paulista garantiu sua primeira vitória. O cestinha foi o armador Gabi Campos, com 21 pontos. O ala-armador Menca e o ala-pivô Paulo marcaram 16, cada, enquanto o ala-pivô Vini Chagas e o armador Felipe Ruivo anotaram 10 pontos, cada um.
No Cruzeiro, o pivô Ralfi Ansaloni fez 17 pontos, um mais que os alas Jamison Júnior e Isaac Thornton.
Gemerson e Alex Garcia são decisivos e Bauru ganha a primeira
Depois de uma má campanha na Liga Sul-Americana e de um início de NBB com três derrotas, o Bauru Basket conseguiu sua primeira vitória ao marcar 82 a 69 sobre o também estreante Basket Osasco.
O duelo entre paulistas foi disputado em Osasco e o ala-pivô Gemerson foi decisivo, ao marcar 28 pontos, convertendo sete de 11 tentativas da linha dos três.
Já o pivô Andrezão voltou a ter um bom desempenho, com 22 pontos e sete rebotes, enquanto o veterano ala Alex Garcia anotou um duplo-duplo. O jogador de 45 anos deixou a quadra com 14 pontos, 13 assistências e seis rebotes.
Com 15 pontos, cinco rebotes e três assistências, o ala-armador estadunidense Anthony Harris foi o cestinha de Osasco.