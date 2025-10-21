Brasileiros marcam na vitória do Arsenal sobre o Atlético de Madrid; City e Inter também vencem

Arsenal e Internazionale de Milão mantiveram, nesta terça-feira, o aproveitamento de 100% na Champions League. A equipe londrina e a italiana somam nove pontos nas três primeiras rodadas e dividem a liderança com o Paris Saint-Germain. O Manchester City venceu o Villarreal e chegou aos sete pontos. O destaque da rodada foi a goleada do PSV, na Holanda, por 6 a 2 sobre o Napoli.
O Arsenal derrotou o Atlético de Madrid, por 4 a 0, com gols dos brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e também do sueco Gyökeres (duas vezes). Todos na etapa final.
O time londrino acumulou boas oportunidades e bola na trave, mas não conseguiu passar pelo 'ferrolho' armado pelo técnico Diego Simeone e ficou no empate sem gols na primeira etapa.
No segundo tempo a pressão continuou, mas o Atlético (4 pontos, em 18º lugar) foi perigoso com Martinez, ao acertar a trave inglesa. A 'chuva' de gols começou aos 12 minutos, quando Gabriel Magalhães marcou de cabeça, após cobrança de falta.
Aos 19, Gabriel Martinelli bateu bonito e colocado para fazer o segundo. Gyökeres mostrou seu valor pela recente contratação e anotou duas vezes, aos 22 e 25 minutos.
Na Espanha, diante do Villarreal (30º, um ponto), o grandalhão norueguês Haaland alcançou 11 jogos seguidos com marcação de gol, ao abrir o placar para o City. O português Bernardo Silva, de cabeça, ampliou, ainda no primeiro tempo.
A Internazionale marcou duas vezes no final do primeiro tempo frente ao Union Saint Gilloise (23º, três pontos), na Bélgica. O holandês Dumfries e depois com o argentino Lautaro Martinez fizeram os gols. No segundo tempo, Çalhanoglu, de pênalti, marcou o terceiro e Esposito fechou a goleada italiana.
Em Eindhoven, o PSV massacrou o Napoli por 6 a 2. O time italiano saiu na frente, aos 31 minutos de jogo com McTominay. A equipe holandesa, 11ª colocada (quatro pontos), virou ainda na primeira etapa e marcou mais quatro vezes nos 45 minutos finais. A equipe de Nápoles está apenas em 22º lugar.
OUTROS JOGOS
Newcastle (7º, 6 pontos) 3 x 0 Benfica (34º, sem ponto) e Copenhague (31º, um ponto) 2 x 4 Borussia Dortmund (4º, sete pontos).