Brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro são campeões de duplas do Pan de Tênis de Mesa

Iizuka (E) e Teodoro (D) quebraram jejum brasileiro nas duplas. CBTM / Divulgação

Os brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro são os campeões de duplas masculinas do Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Na decisão realizada nesta quarta-feira (15), eles derrotaram os chilenos Nicolás Burgos e Gustavo Gómez, que foram campeões em 2023 e vice em 2022, por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/7, em 31 minutos e meio e garantiram o segundo título do Brasil na história do evento.

