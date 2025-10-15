Brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro são campeões de duplas do Pan de Tênis de Mesa

Os brasileiros Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro são os campeões de duplas masculinas do Campeonato Pan-Americano, em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
Na decisão realizada nesta quarta-feira (15), eles derrotaram os chilenos Nicolás Burgos e Gustavo Gómez, que foram campeões em 2023 e vice em 2022, por 3 a 0, parciais de 11/8, 11/9 e 11/7, em 31 minutos e meio e garantiram o segundo título do Brasil na história do evento.
A vitória de Iizuka e Teodoro quebrou um jejum de oito anos do Brasil, já que apenas na primeira edição do Pan, em 2017, em Cartagena (Colômbia), uma parceria brasileira venceu a chave. Naquela oportunidade, Vítor Ishiy e Eric Jouti levaram a medalha de ouro.