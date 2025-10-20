Brasileiros Caio Souza e Diogo Soares vão disputar a final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística

Caio disputará duas finais. MeloGym / CBG/Divulgação

A fase classificatória masculina do o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta, na Indonésia, foi encerrada, na madrugada (horário de Brasília) desta segunda-feira (20), e o Brasil terá dois atletas na final do individual geral, Caio Souza e Diogo Soares. Caio ainda obteve classificação para a decisão nas argolas.

O Brasil, que competiu na subdivisão 2, na madrugada de sábado para domingo, teve que esperar a conclusão da subdivisão 6 para que os resultados fossem computados e as definições ocorressem.

Caio Souza fez uma boa apresentação nas argolas, finalizada com um triplo mortal cravado na saída. Os 14.333 pontos, mesma nota do sétimo colocado, o belga Glen Cuyle, o deixaram na oitava posição. A diferença residiu na execução — 5.800 para o ginasta europeu contra 5.700 do brasileiro.

Diogo Soares foi apenas o 51º colocado no aparelho com 12.400. No total 102 ginastas disputaram as argolas.

Individual geral

Diogo foi o 10º no individual geral. MeloGym / CBG/Divulgação

Já no individual geral, que leva em conta a soma das notas dos seis aparelhos, Caio foi o oitavo (79.166) e Diogo, o 10º colocado (78.798).

A liderança ficou com o atual bicampeão mundial e medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio-2020, o japonês Daiki Hashimoto, que totalizou 83.065, contra 82.499 do suíço Noe Seifert e 82.331 do chinês Boheng Zhang, campeão mundial em 2021 e atual vice-campeão olímpico do individual geral.

Caio Souza disputará uma final do all-around pela sexta vez na carreira. As anteriores foram em 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. O ginasta do Minas Tênis Clube ainda esteve na final olímpica em Tóquio.

Para Diogo Soares esta será a terceira final do individual geral. após as participações em 2022 e 2023. Ele também foi finalista da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris.