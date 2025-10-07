Brasileiro Marcus D'Almeida assume liderança do ranking mundial de tiro com arco

O brasileiro Marcus D'Almeida reassumiu a liderança do ranking mundial do arco recurvo da Federação Internacional de Tiro com Arco.
A lista divulgada nesta segunda-feira (6) indica o carioca, que em setembro foi vice-campeão do mundo, com a soma 369 pontos contra 358.75 do estadunidense Brady Ellison. Em terceiro aparece o sul-coreano Kim Woo-Jin, atual campeão olímpico, que era o número 1, com 295 pontos.
Campeão do Mundial vencendo o brasileiro na decisão, o espanhol Andrés Temiño está em sexto. O top 5 ainda tem o mexicano Matías Grande, em quarto, e o alemão Florian Unruh, na quinta posição.
Outros dois brasileiros estão no top 100. Matheus Ely é o 92º e Matheus Gomes está em 99º lugar.
Feminino
Na lista do recurvo feminino, a melhor brasileira é Ana Luiza Caetano, que ocupa a 31ª posição. Isabelle Estevez é a 62ª e Ana Clara Machado ocupa a 92ª colocação.
Os dois primeiros lugares do ranking são ocupados por sul-coreanas. Lim Si-Hyeon lidera com sete pontos de vantagem sobre Lang Chae-young. A estadunidense Casey Kaufhold está em terceiro.