Brasileiro Marcus D'Almeida assume liderança do ranking mundial de tiro com arco

Marcus D'Almeida é o maior nome do Brasil na história da modalidade. Wander Roberto/COB

O brasileiro Marcus D'Almeida reassumiu a liderança do ranking mundial do arco recurvo da Federação Internacional de Tiro com Arco.

A lista divulgada nesta segunda-feira (6) indica o carioca, que em setembro foi vice-campeão do mundo, com a soma 369 pontos contra 358.75 do estadunidense Brady Ellison. Em terceiro aparece o sul-coreano Kim Woo-Jin, atual campeão olímpico, que era o número 1, com 295 pontos.

Campeão do Mundial vencendo o brasileiro na decisão, o espanhol Andrés Temiño está em sexto. O top 5 ainda tem o mexicano Matías Grande, em quarto, e o alemão Florian Unruh, na quinta posição.

Outros dois brasileiros estão no top 100. Matheus Ely é o 92º e Matheus Gomes está em 99º lugar.

Feminino

Na lista do recurvo feminino, a melhor brasileira é Ana Luiza Caetano, que ocupa a 31ª posição. Isabelle Estevez é a 62ª e Ana Clara Machado ocupa a 92ª colocação.