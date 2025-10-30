Brasileiro ex-campeão do UFC capota o carro em acidente, mas tranquiliza fãs: 'Livramento'

Ex-campeão peso-mosca do UFC, o brasileiro Deiveson Figueiredo sofreu um grave acidente em Belém, na capital do Pará, nesta quinta-feira. Apesar de o carro ter capotado várias vezes, o lutador não sofreu ferimentos.

Nas redes sociais, Figueiredo tranquilizou os fãs e deu mais detalhes sobre a colisão. "Obrigado Deus pelo livramento. Hoje sofri um acidente. Estava eu seguindo na Rua Quintino Bocaiuva, indo sentido à Gentil Bittencourt. Uma moça em alta velocidade, aparentemente parecia estar em fuga, surgiu de uma rua secundária, nome Caripuna, atingindo o meio do meu veículo, fazendo o carro que eu estava capotar por várias vezes", disse Deiveson em publicação no Instagram.

Em uma publicação, o paraense mostra todo o estrago causado pela colisão. O carro do lutador ficou tombado na rua, enquanto o outro veículo ficou com a parte dianteira amassada.

"Obrigado Deus. Livramento hoje e sempre", disse o lutador em uma segunda publicação, em que mostra seu carro no guincho.

Deiveson tem uma carreira consolidada no MMA profissional. Em 2020, alcançou o cinturão da categoria peso-mosca após derrotar o americano Joseph Benevidez. Após defender o título da categoria em duas oportunidades, foi derrotado pelo mexicano Brandon Moreno, em 2021. Na revanche, em 2022, venceu o adversário e retomou o cinturão. No entanto, na terceira luta entre eles, foi novamente superado por Moreno.