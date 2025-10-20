Brasileiro e venezuelana são os campeões do Australian Open Junior Series

Leonardo Storck entre os ex-jogadores Thomaz Koch (E) e André Sá (D). Viviane Lepsch / Divulgação/Dream/Australian Open Junior Series

A edição 2025 do Australian Open Junior Series South America, que garantiu vagas na chave juvenil do primeiro Grand Slam da temporada em 2026, foi encerrada no Rio de Janeiro, com o brasileiro Leonardo Storck, e a venezuelana Sabrina Balderrama, ambos de 16 anos, como campeões.

Na final masculina, o tenista nascido em Cuiabá (MT) derrotou o colombiano Juan Bolivar por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

— Estou muito feliz, fiz uma excelente semana, excelentes jogos contra adversários muito difíceis, amigos muito próximos. Estou muito feliz com a semana e ter a chance de jogar meu primeiro Grand Slam. Queria agradecer a toda a equipe técnica, academia, treinadores que ajudaram, minha família que me apoia. Agradecer ao BRB, à CBT e meus patrocinadores que me ajudam nesse sonho e pro final do ano é me preparar para a Austrália e nos vemos lá — comemorou o campeão.

Antes do Aberto da Austrália, Storck tem compromissos na reta final de 2025. Ele disputa, na primeira semana de novembro, o Campeonato Mundial da categoria 16 anos, a Copa Davis juvenil, em Santiago, no Chile.