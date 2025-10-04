Brasileiro é prata no arremesso de peso do Mundial de Atletismo paralímpico, mas pode perder medalha por recurso de adversário

A única medalha brasileira no sábado (4), no Campeonato Mundial de Atletismo paralímpico, em Nova Déli, na Índia, pode ser pedida nos tribunais. Thiago Paulino foi prata no no arremesso de peso F57 (que competem sentados), com 14m82cm, mas viu o finlandês Teijo Koopikka entrou com protesto contestando a primeira, segunda, quarta e sexta tentativas feitas por ele.
Segundo o Comitê Paralímpico do Brasil (CPB), a decisão final acontecerá no domingo (5), dia em que o Mundial será encerrado.
No momento, Thiago teve o lançamento que lhe garantiu um lugar no pódio invalidado e, dessa forma, o indiano Soman Rana subiu de terceiro para segundo e Koopikka saiu da quarta para a terceira posição, enquanto o brasileiro caiu para o quinto lugar. O ouro é do iraniano Yasin Khosravi, que fez 16m60cm, novo recorde mundial da prova.
Henrique Caetano é quarto nos 100m
Henrique Caetano fez o tempo de 11seg75 e terminou na quarta colocação dos 100m da classe T35 (paralisados cerebrais). O campeão foi Artem Kalashian, dos Atletas Paralímpicos Neutros, que terminou a prova em 11seg55.
Quadro de medalhas
Apesar de ainda não contar com o pódio de Thiago Paulino, que está sob análise, o Brasil segue na liderança do quadro geral de medalhas, com 12 ouros, 18 pratas e sete bronzes.
O segundo lugar é da China, com nove ouros, 18 pratas e 14 bronzes — 41 pódios no total. A Polônia é a terceira colocada, com oito ouros e 15 medalhas ao todo.