Brasileiro Daniel Dutra Silva é semifinalista de duplas do Challenger de Lima

Após ser eliminado na primeira rodada de simples do ATP Challenger de Lima, no Peru, o brasileiro Daniel Dutra Silva deu a volta por cima no torneio de duplas.
Nesta quinta-feira (30), ao lado do argentino Andrea Collarini, o tenista de 37 anos garantiu vaga nas semifinais. Com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, eles derrotaram os equatorianos Andres Andrade e Alvaro Guillen Meza.
Os próximos adversários serão os principais favoritos ao título, o equatoriano Gonzalo Escobar e o mexicano Miguel Reyes-Varela, que venceram o colombiano Cristian Rodriguez e o boliviano Federico Zeballos por 7/5 e 6/4.
Outro brasileiro na disputa, Marcelo Zormann acabou eliminado. Nesta quinta, ele e o argentino Mariano Kestelboim perderam para o boliviano Boris Arias e dinamarquês Johannes Ingildsen por 6/4 e 6/1.
Na semifinal, Arias e Ingildsen vão encarar o argentino Federico Gómez e o venezuelano Luis Martínez, que passaram pela parceria 100% argentina de Thiago Cigarrán e Nicolás Kicker por 2 a 0 (6/3 e 6/0).