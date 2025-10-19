Brasileiras conquistam três medalhas de bronze no Grand Prix de Guadalajara de Judô

O judô brasileiro conquistou três medalhas de bronze neste sábado (18) no Grand Prix de Guadalajara, no México. Todos os pódios foram obtidas por mulheres. Rafaela Silva e Nauana Silva ficaram na terceira posição na categoria meio-médio (até 63 kg), e Kaillany Cardoso foi premiada entre as competidoras do peso médio (até 70 kg).
Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 nos 57 kg, Rafaela Silva (Flamengo-RJ) chegou ao pódio ao se vingar da eslovena Kaja Kajzer. No fim de semana passado, no Grand Prix de Lima, a brasileira havia perdido o bronze justamente para a adversária deste sábado.
Nauana Silva (Pinheiros-SP) também teve chance de superar sua algoz da semana passada. No Peru, a brasileira foi derrotada na final pela canadense Jessica Klimkait. Neste sábado, no México, elas voltaram a se encontrar, mas desta vez na semifinal. Klimkait venceu novamente, e Nauana foi para a disputa do bronze contra a israelense Inbal Shemesh. Rafaela e Nauana estão em busca de vaga nos Jogos de Los Angeles-2028. Nauana é a 10ª do ranking mundial, e Rafaela, a 18ª colocada.
Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube-MG), de 21 anos, perdia seu confronto contra a italiana Martina Esposito na disputa do bronze quando após uma tentativa de golpe da brasileira a adversária acabou lesionando o ombro esquerdo e não conseguiu terminar o combate.
Já nas disputas masculinas o Brasil não conseguiu um pódio sequer. Daniel Cargnin (Sogipa) e Willian Lima (Pinheiros), nos 73 kg, e Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ) e Pedro Medeiros ((Umbra Vasco da Gama-RJ), nos 81 kg, foram derrotados em suas primeiras lutas.
Neste domingo (19), acontecem as disputas das categorias mais pesadas. Beatriz Freitas e Karol Gimenes lutam até 78 kg; Giovanna Santos é a representante acima de 78 kg. Entre os homens são quatro representantes: Guilherme Schimidt e Marcelo Fronckowiak até 90 kg; Leonardo Gonçalves até 100 kg e Rafael Buzacarini acima de 100kg.