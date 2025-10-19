Esportes

No México

Brasileiras conquistam três medalhas de bronze no Grand Prix de Guadalajara de Judô

 Rafaela Silva e Nauana Silva nos 63 kg e Kaillany Cardoso nos 70 kg garantiram um lugar no pódio

Estadão Conteúdo

Zero Hora

