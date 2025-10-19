Brasileira Luisa Stefani fica com o vice de duplas do WTA 500 de Ningbo

Babos (E) e Stefani (D) gaantiram vaga no WTA Finals. AFP

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos ficaram com o vice-campeonato do WTA 500 de Ningbo, na China.

Na decisão, neste domingo (19), elas foram superadas pela estadunidense Nicole Melichar-Martinez e a russa Liudimila Samsonova por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10-8, em 1h55min de jogo.

Este foi o segundo título de Maelichar-Martinez e Samsonova atuando juntas. Em 2024, elas venceram o WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul.

Já Stefani e Babos disputaram a quarta final de circuito juntas e sofreram a primeira derrota. Nas três finais anteriores, todas nesta temporada, elas foram campeãs nos WTA 500 de Linz e de Estrasburgo e do WTA 250 de São Paulo.

Apesar de não conquistarem mais um título, brasileira e húngara tem muito a celebrar. Com o resultado em Ningbo, elas garantiram uma vaga no WTA Finals, torneio que vai reunir as oito melhores parcerias do ano, em Riad, na Arábia Saudita, no início de novembro.

— Semana positiva e atingimos o objetivo principal que era qualificar para o Finals. Obviamente uma pena não levar o título, mas foi um bom jogo das duas partes e definido nos detalhes. Agora, seguimos para Tóquio (WTA 500) — comentou a paulista.