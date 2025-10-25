Brasileira Luisa Stefani e húngara Tímea Babos estão na final de duplas em Tóquio

Babos (E) e Stefani (D) disputarão quinta final do ano. Toray PPO Tennis / Divulgação

A brasileira Lusa Stefani e a húngara Tímea Babos vão disputar a final de duplas do WTA 500 de Tóquio, no Japão. Neste sábado (25), elas derrotaram a estadunidense Taylor Townsend, número dois do mundo, e a australiana Ellen Perez (23ª), por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 10/5, após 1h57min de partida.

— Ótima vitória, hoje o jogo foi uma montanha russa. A partir do segundo set jogamos melhor, mais agressivas nos games de saque e mantivemos a vantagem pra quebrar e fechar o set em um ponto decisivo. No tie-break começamos abaixo no placar mas todos os pontos foram bem jogados. E do 2-5 adiante usamos o momento a nosso favor, aproveitamos alguns pontos de graça delas e fizemos um final de jogo muito sólido — avaliou Luisa, que disputará sua 21ª final na carreira buscando o 13º troféu.

Próximas adversárias

Na final, Stefani e Babos vão enfrentar a sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina, que venceram a japonesa Shuko Aoyama e a espanhola Cristina Buçsa por 6/2 e 6/3.