Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo sub-20: saiba horário e onde assistir ao vivo

Brasil e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Copa do Mundo sub-20. O jogo ocorre às 20h, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.
Escalações para Brasil x México
Brasil: Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Coutinho, Rayan Lucas, Erick Belé (Gustavo Prado), João Cruz e Wesley (Leonardo); Luighi. Técnico: Ramon Menezes
Marrocos: Benchaouch; Ali Maamar, Baouf, Bakhty e Zahouani; Essadak, Khalifi, Byar, Haddad e Maamma; Zabiri. Técnico: Mohamed Ouahbi
Onde assistir a Brasil x México
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Cazé TV (YouTube).