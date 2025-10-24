Brasil vence o Equador e garante vaga na semifinal do Sul-Americano sub-17 de basquete feminino

Lauryn Turibio foi a cestinha brasileira. FIBA Americas / Divulgação

A seleção brasileira venceu o Equador, por 62 a 33, nesta sexta-feira (24) e confirmou a classificação à semifinal do Campeonato Sul-Americano sub-17 de basquete feminino, em Assunção, no Paraguai.

Com três vitórias em quatro jogos, o Brasil se classificou na segunda colocação do Grupo A e vai enfrentar o ganhador da partida entre Paraguai e Venezuela, na semifinal, neste sábado (25), com horário ainda a definir. O vencedor garante vaga na decisão e também na AmeriCup sub-18 de 2026.

Com muita intensidade no início do jogo, Brasil abriu uma sequência de 14 a 0, com nove pontos da armadora Mica Cavalcanti. A partir deste momento, a treinadora Ana Diniz controlou a vantagem e rodou o time no último duelo da fase de grupos.

Lauryn Turibio voltou a se destacar com cestas consecutivas, anotando o seu quarto duplo-duplo em quatro jogos na competição. A pivô do Itatiba-SP marcou 11 pontos e pegou 14 rebotes, encerrando esta fase do campeonato com médias de 11,3 pontos e 13,8 rebotes.

A ala pivô Ana Carolina, da Mangueira-RJ, marcou 10 pontos, um a mais que Mica Cavalcanti, que ainda pegou cinco rebotes e deu três assistências.