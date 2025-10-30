Brasil vence o Chile na estreia do Torneio 4 Nações de handebol  

A seleção brasileira masculina de handebol venceu o Chile, por 38 a 28, na estreia do Torneio Quatro Nações, em Buenos Aires. No outro jogo da rodada da noite de quarta-feira (29), a Argentina venceu o México, também por 38 a 28.
O armador esquerdo Haniel Langaro, que atua no Dinamo Bucareste, da Romênia, e o ponta esquerda Guilherme Torriani, do Handebol Taubaté (SP), foram os artilheiros brasileiros com cinco gols, cada.
Já o pivô Guilherme Borges, do Istres, da França, marcou quatro vezes. O chileno Erwin Feuchtmann foi o goleador da partida, com seis.
Nesta quinta-feira (30), o Brasil vai encarar a anfitriã Argentina. A partida está marcada para as 21h30min e será disputada em La Casa del Handball Argentino, em Villa Soldati.