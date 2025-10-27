Brasil vence Marrocos e segue vivo em busca de vaga na semifinal do Mundial sub-17 de handebol masculino

Ponta direita Rodrigo Oliveira marcou três gols. IHF / Divulgação

A seleção brasileira masculina de handebol se recuperou da derrota para o Egito (35 a 26), em sua estreia no Campeonato Mundial sub-17, e derrotou o anfitrião Marrocos, neste domingo (26), por 45 a 38, em jogo realizado em Casablanca.

Com o resultado, o Brasil está na segunda colocação do Grupo A, atrás dos egípcios, que venceram os Estados Unidos (42 a 22), e já estão classificados para as semifinais.

O torneio é disputado por 12 seleções divididas em três grupos de quatro. Os vencedores de cada chave se classificam para as semifinais, assim como o melhor segundo colocado.

Para ficar com a vaga para a semifinal, o Brasil precisará derrotar os Estados Unidos, na segunda-feira (27), às 14h50 (de Brasília) e torcer por uma derrota da Argentina para a Alemanha, em jogo que vai definir o primeiro colocado do Grupo C.

No momento, argentinos e alemães tem duas vitórias, mas os europeus tem um saldo de gols bem superior (64 a 27), enquanto a seleção brasileira tem uma vitória e uma derrota e saldo negativo de dois.

Contra os marroquinos, o armador Andrey Iago foi eleito o melhor em quadra. O jogador da equipe da Prefeitura de Varginha (MG) marcou seis gols.