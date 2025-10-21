Brasil vence a Bolívia na estreia do Sul-Americano sub-17 de basquete feminino

O Brasil começou com vitória no Campeonato Sul-Americano sub-17 de basquete feminino, em Assunção, no Paraguai. Na segunda-feira (20), a seleção comandada pela técnica Ana Diniz venceu a Bolívia, por 69 a 56, em jogo válido pelo Grupo A.
A partida foi equilibrada nos três primeiros quartos e, no intervalo o placar era de 33 a 33. O Brasil levava a melhor nos rebotes, com Lauryn Turibio e Júlia Preis dominando o garrafão. Mas a Bolívia equilibrava na marcação forte e boas bolas do perímetro.
No último quarto, a seleção brasileira conseguiu controlar o ritmo e abriu 64 a 54 faltando menos de dois minutos para o fim e conseguiu administrar o marcador até o final em 69 a 56 .
Destaques
A pivô Júlia Preis (São José-SP) foi o grande nome do jogo com 30 pontos e 13 rebotes. Além dela, a ala-pivô Lauryn Turibio (Itatiba-SP) anotou 11 pontos e 13 rebotes. A armadora Mica Cavalcanti (DME Academy-EUA), que marcou oito pontos e garantiu seis rebotes.
No time boliviano três jogadoras terminaram com 12 pontos: a armadora Daira Alias, que aidna pegou cinco rebotes; a pivô Valeria Mendizabal e a ala Diandy Pedraza. Outro bom nome foi a ala-armadora Chiara Méndez, que conquistou 10 rebotes.
A seleção brasileira voltará à quadra nesta terça-feira (21), às 16h30min para encarar a Argentina, que estreou vencendo o Uruguai por 76 a 66. O YouTube da FIBA transmite de forma gratuita o duelo.