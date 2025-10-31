Brasil vence a Argentina e está na final do Torneio Quatro Nações de handebol

Seleção enfrentou forte marcação dos argentinos. Pilar Fiorda / Prensa/Handball Argentina/Divulgação

A seleção brasileira masculina de handebol venceu a Argentina, por 30 a 29, na segunda rodada do Torneio Quatro Nações, em Buenos Aires. Com o resultado da noite de quinta-feira (30), o time brasileiro lidera a competição com seis pontos e já está garantido na decisão.

O Brasil havia estreado vencendo o Chile (38 a 28) e diante dos donos da casa ficou atrás do marcador no primeiro tempo (15 a 13). Na etapa final, a seleção argentina chegou a ter quatro gols de vantagem, mas a partir dos 15 minutos, os brasileiros foram reagindo até assumirem a liderança do placar.

Com oito gols, o armador esquerdo Hugo Bryan, que atua no Montpellier, da França, foi o artilheiro brasileiro.

Já o ponta direita Rudolph Hackbarth, do Pelister, da Macedônia, terminou com sete gols marcados.

Os argentinos que mais marcaram gols foram Facundo Cangiani e Lautaro Robledo, cada um com seis.

No outro jogo da rodada, o Chile derrotou o México, por 36 a 21, e se reabilitou da derrota para o Brasil.