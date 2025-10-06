Brasil terá sete duplas no Mundial de Vôlei de Praia

A lista das 96 duplas que disputarão o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 foram divulgadas nesta segunda-feira (6). O Brasil terá sete equipes no torneio, quatro no feminino e três no masculino.
As medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Duda e Ana Patrícia, serão as cabeças de chave número seis da competição, que ocorre entre os dias 14 e 23 de novembro, em Adelaide, na Austrália. Elas foram campeãs mundiais em 2022 e vices em 2023.
No domingo (5), em Copacabana, na oitava do etapa do Circuito Brasileiro, Duda e Ana Patrícia superaram na decisão Carol Solberg e Rebecca, que formam a dupla número 2 do Mundial.
— Estamos voltando de um momento diferente depois dos Jogos Olímpicos. Agora estamos voltando ao nosso ritmo, voltando a subir no pódio. É muito importante manter essa sequência — disse Duda, que ainda soma cinco títulos mundiais nas categorias de base.
As cabeças de chave número 1 serão Thamela e Vic, que nesta temporada têm dois ouros e duas pratas no Circuito Mundial.
Vitória e Hegê irão disputar a competição como a dupla número 25 do torneio.
Já Andressa e Tainá, que ficaram em quarto na etapa do Circuito Brasileiro, formam a segunda equipe na lista de reservas, atrás das estadunidenses Kylie Kuyava-De Berg e Xolani Hodel. Caso alguma dupla previamente classificada não dispute o torneio, as vagas serão preenchidas pelo ranqueamento reserva.
Masculino
Campeão mundial em 2017, com André Stein, Evandro será o quarto cabeça de chave do Mundial ao lado de Arthur Lanci.
Mais duas parcerias brasileiras estão entre as 48 qualificadas. George e Saymon, que no domingo venceram o Challenger de Vera Cruz, no México, ocupam o posto número 19, enquanto André Stein e Renato Andrew serão a dupla 32.
Outras quatro equipes brasileiras surgem na lista de reservas. Vinícius e Heitor, vice-campeões na etapa do Circuito Brasileiro encerrada no domingo, aparecem em quarto na lista.
Campeões em Copacabana, Mateus e Adelmo estão em 14º, uma posição de espera à frente de Guto e Vítor Felipe. Em 21º aparecem Arthur Mariano e Adrielson.
Sistema de disputa do Mundial
Serão 96 duplas, 48 no feminino e 48 no masculino. Em cada naipe elas serão divididas em 12 grupos de quatro equipes, cada.
Na primeira fase, os jogos acontecerão dentro dos grupos e os dois primeiros colocados de cada chave, mais os quatro melhores terceiros irão se classificar para a etapa eliminatória, num total de 28 parcerias.
Já as duplas que foram ranqueadas de quinto a 12º lugar, entre as terceiras colocadas, irão se enfrentar em confrontos eliminatórios para definir mais quatro classificados que se juntarão aos demais 28, num total de 32 times.
As 32 duplas restantes serão agrupadas em confrontos eliminatórios até a decisão.