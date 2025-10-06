Brasil terá sete duplas no Mundial de Vôlei de Praia

Duda (E) e Ana Patrícia (D) foram campeãs mundiais em 2022 e olímpicas em 2024. Volleyball World / Divulgação

A lista das 96 duplas que disputarão o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia 2025 foram divulgadas nesta segunda-feira (6). O Brasil terá sete equipes no torneio, quatro no feminino e três no masculino.

As medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Duda e Ana Patrícia, serão as cabeças de chave número seis da competição, que ocorre entre os dias 14 e 23 de novembro, em Adelaide, na Austrália. Elas foram campeãs mundiais em 2022 e vices em 2023.

No domingo (5), em Copacabana, na oitava do etapa do Circuito Brasileiro, Duda e Ana Patrícia superaram na decisão Carol Solberg e Rebecca, que formam a dupla número 2 do Mundial.

— Estamos voltando de um momento diferente depois dos Jogos Olímpicos. Agora estamos voltando ao nosso ritmo, voltando a subir no pódio. É muito importante manter essa sequência — disse Duda, que ainda soma cinco títulos mundiais nas categorias de base.

As cabeças de chave número 1 serão Thamela e Vic, que nesta temporada têm dois ouros e duas pratas no Circuito Mundial.

Thãmela e Vic lideram ranking mundial. Silvio Ávila / Volleyball World / Divulgação

Vitória e Hegê irão disputar a competição como a dupla número 25 do torneio.

Já Andressa e Tainá, que ficaram em quarto na etapa do Circuito Brasileiro, formam a segunda equipe na lista de reservas, atrás das estadunidenses Kylie Kuyava-De Berg e Xolani Hodel. Caso alguma dupla previamente classificada não dispute o torneio, as vagas serão preenchidas pelo ranqueamento reserva.

Masculino

Evandro (E) e Arthur Lanci (D) formam melhor dupla brasileira. Alisson Frazão / Divulgação/Ruas Mídia/CBV

Campeão mundial em 2017, com André Stein, Evandro será o quarto cabeça de chave do Mundial ao lado de Arthur Lanci.

Mais duas parcerias brasileiras estão entre as 48 qualificadas. George e Saymon, que no domingo venceram o Challenger de Vera Cruz, no México, ocupam o posto número 19, enquanto André Stein e Renato Andrew serão a dupla 32.

Outras quatro equipes brasileiras surgem na lista de reservas. Vinícius e Heitor, vice-campeões na etapa do Circuito Brasileiro encerrada no domingo, aparecem em quarto na lista.

Campeões em Copacabana, Mateus e Adelmo estão em 14º, uma posição de espera à frente de Guto e Vítor Felipe. Em 21º aparecem Arthur Mariano e Adrielson.

Sistema de disputa do Mundial

Rebecca (E) e Carol Solberg (D) formam a dupla número 2 do ranking. Volleyball World / Divulgação

Serão 96 duplas, 48 no feminino e 48 no masculino. Em cada naipe elas serão divididas em 12 grupos de quatro equipes, cada.

Na primeira fase, os jogos acontecerão dentro dos grupos e os dois primeiros colocados de cada chave, mais os quatro melhores terceiros irão se classificar para a etapa eliminatória, num total de 28 parcerias.

Já as duplas que foram ranqueadas de quinto a 12º lugar, entre as terceiras colocadas, irão se enfrentar em confrontos eliminatórios para definir mais quatro classificados que se juntarão aos demais 28, num total de 32 times.