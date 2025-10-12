Brasil perde para o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby

Brasileiros levaram virada dos paraguaios. Unión de Rugby del Paraguay / Divulgação

A seleção brasileira masculina foi derrotada pelo Paraguai, por 39 a 19, no jogo de ida da repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby de 2027. Com o resultado em Assunção, o Brasil precisa vencer o jogo de volta por 21 pontos de diferença para ficar com a vaga para a repescagem mundial, que será jogada em Dubai (Emirados Árabes Unidos), entre 8 e 18 de novembro.

O segundo jogo entre brasileiros e paraguaios está marcado para o dia 18 de outubro, em Jacareí (SP), no Estádio Du Cambusano.

Sem vencer o Brasil desde 2015, o Paraguai conseguiu uma impressionante virada, já que foi para o intervalo perdendo por 19 a 17. Mas na etapa final, os Yacarés não permitiram nenhum ponto aos Tupis e concretizaram a vitória.

Agora, na história dos confrontos, são 31 partidas oficiais, com 19 vitórias dos brasileiros e 12 dos paraguaios.



