Brasil perde para o Paraguai e termina em quarto no Sul-Americano sub-17 de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete terminou na quarta colocação do Campeonato Sul-Americano sub-17 de basquete feminino, em Assunção, no Paraguai.

Neste domingo (26), o Brasil foi derrotado pelo Paraguai, por 49 a 43. Na fase de classificação, as brasileiras venceram três de quatro jogos, perdendo apenas para a Argentina. Já nas semifinais foram superadas pela Venezuela.

O resultado deixou a seleção brasileira fora da disputa da AmeriCup sub-18 de 2026, já que apenas as três primeiras colocadas se classificaram. Além das paraguaias, venezuelanas e argentinas também se classificaram.

Contra o Paraguai, o Brasil fez um jogo equilibrado, nos dois primeiros períodos, e chegou ao intervalo ganhando por cinco pontos (32 a 27).

Mas a equipe da treinadora Ana Diniz teve uma grande queda de rendimento nos dois quartos finais e somou apenas 11 pontos, sendo cinco no terceiro e seis no quarto. As paraguaias se aproveitaram e viraram o marcador, garantindo a vaga para a AmeriCup.

Duas jogadoras brasileiras se destacaram anotando um duplo-duplo, cada. A pivô Lauryn Turibio, que marcou 14 pontos e pegou 14 rebotes e a ala-pivô Julia Preis, que fez 13 pontos e apanhou 11 rebotes.