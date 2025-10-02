Esportes

Terceiro do Grupo C
Notícia

Brasil perde para o Marrocos e se complica na Copa do Mundo sub-20

Seleção vai para a terceira rodada precisando vencer a Espanha e torcer para um tropeço do México diante da equipe marroquina, já classificada 

Zero Hora

