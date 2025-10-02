Brasil perde para o Marrocos e se complica na Copa do Mundo sub-20

A seleção brasileira perdeu para Marrocos por 2 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo sub-20, nesta quarta-feira (1º). Como só empatou na estreia do torneio, está em situação complicada no Grupo C.
A equipe comandada por Ramon Menezes está em terceiro, com um ponto. No sábado (4), terá uma espécie de final contra a Espanha para avançar às oitavas: precisa vencer e torcer para um tropeço do México (segundo, com um ponto a mais) diante do Marrocos, já classificado.
A derrota para o Marrocos
O Brasil fez um bom primeiro tempo, e teve um pênalti anulado após revisão do VAR. A revisão foi solicitada pelo técnico marroquino, e o árbitro entendeu que o atacante Luighi se jogou, mesmo tendo sido tocado pelo defensor.
Na etapa final, Marrocos melhorou e marcou com Othmane Maamma, aos 14, e Zabiri, aos 30 minutos. Aos 46, o Brasil conseguiu diminuir o placar com um pênalti convertido por Iago (marcado por toque de mão após cabeceio na trave de Luighi). Com o resultado, a seleção marroquina garantiu a vaga nas oitavas do torneio.