Brasil perde para o Marrocos e se complica na Copa do Mundo sub-20

Com a vitória, africanos garantiram vaga na próxima fase. RAUL BRAVO / AFP

A seleção brasileira perdeu para Marrocos por 2 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo sub-20, nesta quarta-feira (1º). Como só empatou na estreia do torneio, está em situação complicada no Grupo C.

A equipe comandada por Ramon Menezes está em terceiro, com um ponto. No sábado (4), terá uma espécie de final contra a Espanha para avançar às oitavas: precisa vencer e torcer para um tropeço do México (segundo, com um ponto a mais) diante do Marrocos, já classificado.

A derrota para o Marrocos

O Brasil fez um bom primeiro tempo, e teve um pênalti anulado após revisão do VAR. A revisão foi solicitada pelo técnico marroquino, e o árbitro entendeu que o atacante Luighi se jogou, mesmo tendo sido tocado pelo defensor.