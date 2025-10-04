Brasil perde para Espanha (1-0) e é eliminado do Mundial Sub-20 na fase de grupos

O Brasil, cinco vezes campeão mundial Sub-20, perdeu por 1 a 0 para a Espanha neste sábado (4), pela última rodada do Grupo C, e foi eliminado pela primeira vez na história na fase de grupos do torneio.

O duelo mais esperado dessa primeira fase começou com as duas seleções criando chances claras de gol.

Mas foi a 'Rojita' quem levou a melhor no Estádio Nacional de Santiago. Logo no início do segundo tempo, um passe na área do meio-campista Pablo García deixou o atacante Iker Bravo no mano a mano com o goleiro Otávio e, mesmo com pouco ângulo, o superou com um leve toque cruzado (47').

Apesar da desvantagem no placar, o Brasil teve dificuldades para encontrar seu jogo na fria tarde de Santiago, diante de cerca de 30 mil torcedores, a maioria de brasileiros, e não conseguiu se recuperar.

"Agora é hora de esfriar a cabeça e dizer a esses jogadores que eles precisam continuar suas carreiras. Isso não acaba aqui", disse o técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes.

O Brasil nunca havia sido eliminado na fase de grupos de um Mundial Sub-20, e seu pior resultado em um torneio Sub-20 havia sido as oitavas de final da edição de 2007, disputada no Canadá, quando também perdeu para a Espanha, na prorrogação.

A seleção brasileira deixa o torneio no Chile na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto.

Na outra partida do grupo, o México derrotou o Marrocos por 1 a 0 no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 100 km de Santiago.

Um pênalti convertido por Gilberto Mora, a joia de 16 anos, garantiu a classificação da seleção mexicana no início do segundo tempo (51').

Marrocos (6) e México (5) garantiram suas vagas na segunda fase, enquanto a Espanha aguarda os resultados de domingo para determinar se avança como um dos quatro melhores terceiros colocados.

Enquanto aguarda, o atacante espanhol Iker Bravo garante que sua seleção pode vencer o torneio: "Sempre tive muita fé em mim e na equipe. Não é que me sinta o favorito, mas conheço a seleção que temos".