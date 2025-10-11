Brasil perde para a Argentina e vai disputar o bronze  da Copa do Mundo de Futebol de Cegas

Agustina Medina fez o gol da vitória argentina. Renan Cacioli / Divulgação/CBDV

O Brasil perdeu o clássico sul-americano para a Argentina, por 1 a 0, nesta sexta-feira (10), pelas semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, que está sendo disputada em Kochi, na Índia.

Com o resultado, a seleção brasileira vai disputar a terceira colocação contra o Japão, que perdeu para a Inglaterra, nos pênaltis (1 a 0), após empate sem gols no tempo regulamentar. O jogo acontecerá no sábado (11), às 7h (de Brasília).

Esta é a primeira vez que o Brasil participa do torneio e a campanha até esta sexta era de uma vitória sobre a Índia e dois empates, contra Inglaterra e Polônia.

— Eu estou muito orgulhosa do time que a gente construiu, muito feliz mesmo. Foi um jogo difícil, mas a gente mostrou que não é fraca e que viemos para brigar por uma medalha. E, graças a Deus, amanhã (sábado) a gente vai disputar essa medalha (broze) e levá-la para o Brasil. A gente veio aqui para mostrar que o Brasil tem o futebol no pé — comentou Tamiris, a capitã 10 da seleção.

A Argentina vai em busca do bicampeonato. Nesta sexta, as argentinas chegaram à vitória com um gol de Agustina Medina aos 13 minutos do segundo tempo, mantendo 100% de aproveitamento.

Tamiris é a capitã do Brasil. Renan Cacioli / CBDV/Divulgação

— Eu sabia que o Brasil viria com um time forte, apesar do pouco tempo em que jogam juntas. O futebol de cegos é muito forte no país, então, naturalmente, haveria meninas capazes de representar bem a equipe. Obviamente, ainda falta muito trabalho no aspecto técnico, mas são muito aguerridas, muito fortes e nos criaram muitas dificuldades. O Brasil está no caminho certo e tenho certeza de que, mais adiante, será ainda mais difícil de jogar contra elas — analisou o técnico argentino, Gonzalo Abbas.

Argentina e Inglaterra disputam o título neste sábado, às 9h30 (de Brasília).