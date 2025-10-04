Brasil perde da Espanha e cai na fase de grupos do Mundial sub-20 pela 1ª vez em sua história

A seleção brasileira foi eliminada do Mundial sub-20 depois de perder para a Espanha por 1 a 0 neste sábado, no estádio Nacional de Santiago, no Chile. O Brasil nunca havia sido desclassificado na fase de grupos da competição.

A pior campanha brasileira da história teve um empate e duas derrotas no Grupo C. A Espanha ainda aguarda a definição dos outros grupos para tentar uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Os classificados diretos na chave são Marrocos e México - neste sábado, os mexicanos fizeram 1 a 0 no confronto direto.

O resultado se soma a outras decepções da seleção nas categorias de base. Em janeiro deste ano, o time sofreu uma goleada de 6 a 0 contra a Argentina no Sul-Americano. A equipe não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No Chile, o Brasil cometeu os mesmos erros de finalização em todas as partidas - neste sábado, foram duas bolas na trave - e continuou com marcação frouxa na defesa, além de apresentar vários buracos entre os setores do time. Essa combinação foi fatal numa partida em que precisava vencer o campeão europeu para avançar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não tinha conseguido liberação dos clubes para convocar nomes de maior expressão, como os atacantes Estêvão (Chelsea) e Vitor Roque (Palmeiras). Os espanhóis não tinham Lamine Yamal e Cubarsi.

O começo do jogo foi promissor. Mudança tática proposta pelo técnico Ramon Menezes em relação à derrota para Marrocos deu certo. A escalação de três zagueiros permitiu os avanços dos laterais e aproximação dos meias, principalmente pela esquerda. Por ali, o time encontrava espaços e confundia a marcação rival.

Foi nesse setor que o time acertou uma bola no travessão aos sete minutos após finalização de João Cruz - uma das três finalizações perigosas que a equipe conseguiu nos primeiros 15 minutos.

A postura de marcar a saída de bola espanhola, no entanto, se mostrou um "cobertor curto" ao longo do primeiro tempo. Quando saía do sufoco, a atual campeã europeia da categoria encontrava espaços no meio e criava boas chances para marcar com Pablo García e Bravo, grande destaque espanhol.

No primeiro minuto da segunda etapa, a Espanha colocou o Brasil na roda, com uma bonita troca de passes, e abriu o marcador com Bravo.

Desesperado, o Brasil trocou zagueiros por meias para tentar a virada. Mas os erros de finalização se repetiram. Aos 10 minutos, Rhuan Gabriel, que tinha acabado de entrar, perdeu chance incrível ao cabecear em cima do goleiro na pequena área.