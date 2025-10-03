Brasil mantém primeira posição no quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico

Alessandro Oliveira recebe medalha de prata. Cris Mattos / Divulgação/CPB

O Brasil continua na liderança do quadro de medalhas do Campeonato Mundial de Atletismo. Em Nova Déli, na Índia, a delegação brasileira já obteve 12 ouros, 18 pratas e sete bronzes, totalizando 37 pódios.

A China permanece na segunda colocação, com nove ouros, 16 pratas e 13 bronzes, sendo 38 no total. A Polônia é a terceira colocada, com oito ouros e 15 medalhas ao todo.

Nesta sexta-feira (3), apenas uma medalha de prata foi conquistada pelos atletas brasileiros. Alessandro Silva, no lançamento de disco F11 (deficiência visual) com a marca de 40m14cm, foi o segundo colocado da prova. Ele foi superado somente pelo iraniano Hassan Bajoulvand, que fez 41m70cm.

— Infelizmente não pude fazer minha parte, que era a medalha de ouro. Não consegui executar o que estou treinando, mas, para quem passou um ano difícil no ano passado, com lesões, abrir o ciclo com uma medalha de prata está muito bom. Veio a calhar e ajuda o Brasil na continuidade no quadro de medalhas. Eu acordei, fiz o meu melhor, e hoje o meu melhor foi a prata — comentou o paulista que buscava o tetracampeonato mundial.

Demais resultados

Mateus Evangelista terminou na quinta colocação do salto em distância T37 (paralisados cerebrais), com 6m30cm, o seu melhor da temporada. O vencedor da prova foi o argentino Brian Lionel Impellizzeri, com 6m63cm.