Brasil mantém invencibilidade no Mundial de Vôlei Sentado

Brasil precisou de cinco sets para vencer a Croácia. Sinisa Kaniza / WPV/Divulgação

As seleções brasileiras masculina e feminina seguem com 100% na Copa do Mundo de Vôlei Sentado, em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-fera (13), os homens venceram a Croácia por 3 sets a 2, parciais de 17/25, 22/25, 25/18, 25/14 e 15/8, em uma hora e 55 minutos e conquistaram a segunda vitória, apos o 3 a 0 sobre a Austrália, na estreia.

As mulheres foram à quadra para encarar a Alemanha e também ganharam de virada, parciais de 21/25, 25/16, 25/15 e 25/13, após uma hora e 53 minutos de jogo.

Brasileiras venceram de virada. Sinisa Kaniza / WPV/Divulgação

Esta foi a segunda vitória da seleção, que na estreia havia marcado 3 a 0 na Holanda.

As duas equipes voltarão a jogar na terça-feira (14). O time masculino fará jornada dupla. Primeiro, às 10h (de Brasília) vai enfrentar o Japão. Depois, às 21h, o adversário será a Holanda.

