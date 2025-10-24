Brasil herda vaga na repescagem mundial para a Copa do Mundo de Rugby

Selecionado brasileiro pode buscar vaga inédita em Copa do Mundo. Bruno Ruas / CBRu/Divulgação

A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) recebeu sexta-feira (24) a notícia de que a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV herdou a vaga sul-americana na repescagem mundial para a Copa do Mundo de Rugby de 2027. A vaga veio após a desistência anunciada pela União de Rugby do Paraguai.

Conforme a CBRu, os paraguaios reconheceram o uso de atleta irregular nas partidas contra o Brasil realizadas em outubro, quando a seleção paraguaia saiu vitoriosa. "Recebemos a notícia com surpresa, dado que a Confederação Brasileira de Rugby não foi a responsável por fazer a denúncia", destaca a entidade em nota.

A World Rugby, por sua vez, diz que foi o próprio Paraguai que admitiu o uso irregular de atleta. "A World Rugby reconhece e valoriza a admissão voluntária de culpa por parte do Paraguai, e aceita a explicação de que o uso do jogador inelegível foi resultado de um erro administrativo, sem intenção de obter vantagem esportiva nas duas partidas contra o Brasil", afirma a entidade em manifestação.

— Recebemos a notícia e estamos encarando o novo desafio com muito foco. O trabalho seguirá forte e iremos a Dubai para realizarmos o nosso melhor. Temos diante de nós a chance de uma classificação inédita e trabalharemos por isso, com respeito a todos — comentou Alexandre Chiofetti, CEO da Brasil Rugby.

A repescagem

Agora, os Tupis se preparam para buscar a classificação inédita para uma Copa do Mundo de Rugby. Disputarão o torneio final qualificatório o Brasil, a Samoa, a Bélgica e a Namibia. As equipes se enfrentarão entre si, com o melhor colocado se classificando para o Mundial a ser disputado na Austrália. A repescagem ocorre de 8 a 18 de novembro em Dubai.