Brasil goleia Coreia do Sul (5-0) em amistoso preparatório para Copa de 2026

O Brasil fez sua melhor partida sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (10), goleando a Coreia do Sul por 5 a 0, com dois gols de Estêvão e dois de Rodrygo, em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Estêvão abriu o placar aos 13 minutos, após uma ótima jogada coletiva da seleção brasileira que começou em sua própria área, um prelúdio para a grande atuação que viria a seguir no World Cup Stadium de Seul.

O jovem atacante do Chelsea, de 18 anos, voltou a balançar a rede no início do segundo tempo (47'). Já Rodrygo marcou aos 41 e 49 minutos.

Vinícius Junior fechou a goleada na reta final, finalizando um contra-ataque (77').

O Brasil jogou com um patch especial na camisa para comemorar o aniversário de Pelé, que faria 85 anos no dia 23 de outubro.

- Chuva de gols -

Ancelotti introduziu mudanças no time titular com os retornos dos jogadores do Real Madrid Rodrygo e Éder Militão.

O zagueiro, que havia disputado sua última partida pelo Brasil em julho de 2024, superou duas lesões graves que o levaram até a cogitar a aposentadoria, como o próprio jogador admitiu esta semana.

Tudo correu bem. Uma longa sequência de toques que o Brasil começou a encadear em sua própria área, envolvendo nove de seus jogadores, incluindo o goleiro Bento, terminou com um fantástico passe em profundidade de Bruno Guimarães para Estêvão fazer 1 a 0.

A seleção canarinho teve a posse de bola, embora o gol seguinte tenha demorado um pouco.

Ele veio quando Vini avançou pela ponta e tocou para Casemiro, que deu a assistência para Rodrygo.

Após o intervalo, duas perdas de bola dos sul-coreanos sob pressão do Brasil resultaram em mais dois gols: Estêvão roubou a bola e, em seguida, ele mesmo finalizou superando o goleiro Jo Hyeon-woo. E logo depois, foi a vez de Rodrygo comemorar novamente.

Em meio a várias substituições típicas de partidas como esta, os donos da casa pareceram melhorar.

E então o Brasil recorreu a um contra-ataque para selar a goleada por meio de Vinícius.

Foi a nona partida da seleção canarinho contra a Coreia do Sul, com um saldo de oito vitórias e uma derrota.

Na próxima terça-feira, o Brasil vai enfrentar o Japão, em Tóquio.

Os amistosos na Ásia fazem parte do plano de Ancelotti de explorar diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em novembro, em Londres e Paris, o Brasil vai jogar com seleções africanas ainda não confirmadas e, em março, espera enfrentar adversários europeus.

- Escalações:

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo - Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae (Park Jin-seob, 63'), Kim Ju-sung, Lee Tae-seok - Lee Kang-in, Hwang In-beom (Jens Castrop, 46'), Paik Seung-ho (Won Du-jae, 76'), Lee Jae-sung (Kim Jin-kyu, 63') - Son Heung-min (Oh Hyun-gyu, 63'). Técnico: Hong Myung-bo.

Brasil: Bento - Vitinho (Paulo Henrique, 70'), Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Carlos Augusto, 70') - Bruno Guimarães (André, 80'), Casemiro - Estêvão (Lucas Paquetá, 70'), Rodrygo, Vinícius Júnior (Richarlison, 80') - Matheus Cunha (Igor Jesus, 80'). Técnico: Carlo Ancelotti.